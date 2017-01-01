СБУ: Батюшка УПЦ МП корегував вогонь бойовиків по позиціях української армії

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Протоієрея жіночого монастиря, який втік до Росії, звинувачують у створенні терористичної організації

Протоієрей Свято-Іверського жіночого монастиря з Донецька корегував вогонь терористів «ДНР» по позиціях української армії.

Це підтверджується доказовою базою контррозвідки СБУ, яка описана в ухвалі Печерського районного суду Києва.

Зокрема, 17 грудня 2014 року підозрюваний священнослужитель телефонував іншому священнослужителю УПЦ і просив його знайти особу, яка постійно може повідомляти про розташування Збройних сил України; 18 січня 2015 року він телефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі та розповів їй, де розташована бойова техніка ЗСУ в районі Мар'їнки; 19 січня 2015 року він набрав дружину, з якою поділився інформацією, що корегує артилерійський вогонь в інтересах терористичної організації «Донецька народна республіка».

26 січня 2015 року священнослужитель телефонував та детально описував місцеперебування позицій Збройних сил України (артилерійського підрозділу у складі установок «Град») у Миколаївці невстановленій досудовим розслідуванням особі, представнику так званої терористичної організації «ДНР». Цього ж дня, перебуваючи у Макіївці, під час телефонної розмови передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, представнику, «ДНР» інформацію щодо місця дислокації Збройних сил України.

Згідно з листом канцелярії Київської митрополії Української православної церкви від 12 травня 2015 року №0960, протоієрей Свято-Іверського жіночого монастиря звільнений від служіння. Цей священник 29 березня 2015 року залишив Україну, пересікши пункт пропуску «Конотоп» до Російської Федерації. Наразі на території Московської області РФ він проводить богослужбову діяльність в одному з храмів РПЦ.

Протоієрей Свято-Іверського жіночого монастиря підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Його оголошено в розшук.