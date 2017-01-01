Бойова броньована машина «Козак-2»:потенціал і можливості приватних підприємств ОПК (трансляція)

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Броньована машина «Козак-2»

Учасники прес-конференції презентуватимуть бойову броньовану машину «Козак-2»

Сьогодні, 4 квітня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Бойова броньована машина «Козак-2»:потенціал і можливості приватних підприємств ОПК».

Запрошені гості:

Сергій Згурець, Директор інформаційно-консалтингової компанії; Defense Express, член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України»;

Олег Висоцький, Голова Ради директорів ПРАТ «НВО «Практика» (розробник та виробник ББМ «Козак-2»), член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».

Учасники прес-конференції презентуватимуть бойову броньовану машину «Козак-2», яка була прийнята на озброєння в ЗСУ наприкінці березня 2017 року, а також проаналізують можливості та потенціал приватних підприємств ОПК України.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: