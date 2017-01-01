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    Бойова броньована машина «Козак-2»:потенціал і можливості приватних підприємств ОПК (трансляція)

    • Сьогодні, 11:58
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    Броньована машина &laquo;Козак-2&raquo;
    Броньована машина «Козак-2»

    Учасники прес-конференції презентуватимуть бойову броньовану машину «Козак-2»

    Сьогодні, 4 квітня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Бойова броньована машина «Козак-2»:потенціал і можливості приватних підприємств ОПК».

    Запрошені гості:

    Сергій Згурець, Директор інформаційно-консалтингової компанії; Defense Express, член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України»; 

    Олег Висоцький, Голова Ради директорів ПРАТ «НВО «Практика» (розробник та виробник ББМ «Козак-2»), член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».

    Учасники прес-конференції презентуватимуть бойову броньовану машину «Козак-2», яка була прийнята на озброєння в ЗСУ наприкінці березня 2017 року, а також проаналізують можливості та потенціал приватних підприємств ОПК України. 

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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