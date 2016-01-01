Бойовик «ДНР» кидався з автоматом на спостерігачів ОБСЄ

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Терорист голосно кричав на спостерігачів, постійно тримаючи пальця на спусковому гачку автомата

На Луганщині 22 грудня до патруля СММ ОБСЄ під'їхав цивільний автомобіль, звідки вийшов чоловік з нашивкою «ДНР», який почав кричати на патруль, а потім дістав автомат та почав ним погрожувати, передає прес-служба СММ ОБСЄ.

«Зі своєї позиції за 2 км на захід від підконтрольного «ЛНР» смт Байрачки, команда СММ чула 40–50 вибухів, оцінених як постріли з артилерійських систем калібру 122 мм за 5–10 км на північний захід. Цивільний автомобіль зупинився перед патрулем Місії, коли спостерігачі здійснювали моніторинг. З машини вийшов чоловік (віком 25–30 років) у камуфляжному одязі з нашивкою зі знаками розрізнення «ДНР» на лівому плечі та почав кричати. Невдовзі він повернувся до автомобіля і дістав автомат. Він продовжив голосно кричати на спостерігачів, постійно тримаючи пальця на спусковому гачку автомата. Після нетривалої розмови з членами патруля СММ він поїхав геть. Патруль Місії покинув цей район», - йдеться в повідомленні.