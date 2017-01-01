Бойовик угруповання «Призрак» здався українським силовикам

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Від знайомих колишній бойовик дізнався про програму СБУ «На тебе чекають вдома»

Житель Лисичанська, колишній бойовик терористичного угруповання «Призрак», добровільно здався правоохоронцям. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Так, у травні 2014 року він приєднався до банформування «Призрак», чергував на блокпостах, перевіряв документи громадян. За «роботу» бойовик отримував їжу та цигарки.

Зі слів чоловіка, з часом він зрозумів, що нічого доброго з «Новоросії» не вийде, тому покинув своїх подільників.

Від знайомих колишній учасник НЗФ дізнався про Програму СБУ «На тебе чекають вдома» та вирішив нею скористатися, не дивлячись на страх відповідальності. Це дало йому змогу повернутися до родини.

Колишній бойовик звернувся до членів НЗФ і закликав їх складати зброю і повертатись до своїх рідних, оскільки Програма дійсно працює.