Бойовикам «Ісламської держави» заборонили користуватися соцмережами

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Бойовик ІДІЛ

Повідомляється, що соцмережі можуть видасти реальне розташування бойовиків

В терористичній організації «Ісламська держава» бойовикам заборонили використання соціальних мереж, про це йдеться в повідомленні моніторингової групи SITE.

«Стверджуючи, що сайти соціальних мереж надають небезпеку, «влада» ІДІЛ опублікувала повідомлення, що забороняє їх використання», – йдеться в повідомленні.

Терористи побоюються, що використання соцмереж може видати реальне розташування бойовиків. У тексті наголошується, що мова йде саме про бойовіі підрозділи, безпосередньо задіяні у бойових зіткненнях.

Зазначимо, на підконтрольній «ІД» території в окремих районах Сирії та Іраку вже більше двох років заборонена техніка Apple – за даними «експертів» угруповання, з її допомогою за ними можуть шпигувати противники.

Нещодавно міністр оборони США Джеймс Маттіс також анонсував суттєві зміни в тактиці протистояння ІДІЛ в Сирії та Іраку, яка полягає у знищенні шляхів відходу бойовиків з визволених територій.