Бойовики 41 раз обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

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По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери

Минулої доби на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлопіля, Чермалика, Широкиного та Водяного.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Загалом зафіксовано 41 обстріл. Четверо наших військових поранено.