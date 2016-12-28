Бойовики 41 раз обстріляли позиції ЗСУ: є поранені
- Сьогодні, 06:19
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Розсилка
По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери
Минулої доби на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлопіля, Чермалика, Широкиного та Водяного.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
Загалом зафіксовано 41 обстріл. Четверо наших військових поранено.