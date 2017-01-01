Бойовики «ДНР» опублікували список «націоналізованих» підприємств

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У списку вказані 43 підприємства

У самоназваній «ДНР» опублікували список українських підприємств, розташованих на непідконтрольній території, до яких введена «тимчасова адміністрація» сепаратистів.

У списку, опублікованому на сайті так званої ради міністрів «ДНР», вказані 43 підприємства.

Згідно цього документу, під управління створеної сепаратистами компанії «Внешторгсервис» (аналогічне підприємство для «націоналізації» підприємств з такою ж назвою є і в самоназваній «ЛНР» - ред.) перейшли такі підприємства: філія «Металургійний комплекс» ПрАТ «Донецьксталь» металургійний завод, ПАТ «Макіївкокс», ПАТ «Ясиновський коксохімічний завод», ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод», Макіївська філія ПАТ «Єнакіївський металургійний завод», ПАТ «Харцизький трубний завод», ПАТ «Ер Лікід», ПАТ «Єнакіївський коксохімпром», ПАТ «Докучаївський флюсо-доломітний комбінат».

Так зване «міністерство промисловості і торгівлі «ДНР» тепер контролює: ПАТ «Концерн Стирол», ПАТ «Донецккос», ПАТ «Комсомольське рудоуправління», Донецький електротехнічний завод, ПрАТ «Донецьксталь-Металургійний завод Донецьк».

Так зване «міністерство вугілля і енергетики «ДНР» контролює: ПАТ «ДТЕК Шахта« Комсомолець Донбасу», ТОВ «Моспінське ВПП», ПАТ «ЦЗФ «Колосниковська», ТОВ «ДТЕК Сервіс», ТОВ Електроналадка, Орендне підприємство «Шахта ім. А.Ф. Засядька», ОП «Зуївська ТЕС», ДТЕК Високовольтні мережі, ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля, ДТЕК Донецькобленерго.