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    Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених

    • Сьогодні, 14:39
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    Фото: Facebook Богдан Крикливенко
    Фото: Facebook Богдан Крикливенко

    Всього за 2 роки вивезено з окупованого Донецька 147 осіб

    Так звана «Донецька народна республіка» передала Україні ще 14 в'язнів.

    Про це повідомив керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко на сторінці в Facebook.

    «Ще 14 людей Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сьогодні забрала з місць ув'язнення в Донецьку», - повідомив він.

    Всього, за словами Крикливенка, за 2 роки було вивезено з Донецька на підконтрольну територію 147 осіб, які утримувалися в пенітенціарних установах.

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    Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених
    Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених
    Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених
    Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених
    Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених
    Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених

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