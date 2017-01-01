Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених

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Фото: Facebook Богдан Крикливенко

Всього за 2 роки вивезено з окупованого Донецька 147 осіб

Так звана «Донецька народна республіка» передала Україні ще 14 в'язнів.

Про це повідомив керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко на сторінці в Facebook.

«Ще 14 людей Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сьогодні забрала з місць ув'язнення в Донецьку», - повідомив він.

Всього, за словами Крикливенка, за 2 роки було вивезено з Донецька на підконтрольну територію 147 осіб, які утримувалися в пенітенціарних установах.