Бойовики «ДНР» передали Україні ще 14 ув'язнених
- Сьогодні, 14:39
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Фото: Facebook Богдан Крикливенко
Всього за 2 роки вивезено з окупованого Донецька 147 осіб
Так звана «Донецька народна республіка» передала Україні ще 14 в'язнів.
Про це повідомив керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко на сторінці в Facebook.
«Ще 14 людей Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сьогодні забрала з місць ув'язнення в Донецьку», - повідомив він.
Всього, за словами Крикливенка, за 2 роки було вивезено з Донецька на підконтрольну територію 147 осіб, які утримувалися в пенітенціарних установах.