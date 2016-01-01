Бойовики «ДНР» погрожують Захарченку розправою: на окупованих територіях – пекло

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Про втрати і моральний дух захисників «русскаго мира» пишуть у соціальних мережах

Бойовики «ДНР» вкрай деморалізовані після бою на Світлодарській дузі. За даними на 19 грудня, 37 терористів загинуло, ще 52 були поранені під час бою. Серед загиблих – велика кількість недосвідчених найманців.

Про це повідомляє dialog.

Про втрати і моральний дух захисників «русскаго мира» пишуть у соціальних мережах. Росіянин, член Спілки десантників РФ Валерій Гратов запевняє, що на окупованих територіях – пекло.

«Поки Сашка Захарченко не може вийти із запою, нас довбають по всій лінії. Насипають жорстко, Гіві кудись під шумок пропав. Бійці деморалізовані..., у нас великі втрати, підтвердженого – вже 37 осіб загинуло та 52 – тяжко поранено, 5 буквально розірвало на дрібні шматки якимось невідомим снарядом(!)», – написав він.

Користувач з ніком Тайговий Ведмідь пише, що в боях поранений його брат.

«Кинули молодняк під кулі, скільки вбито – сказати важко... 200-х з нашого боку дуже багато, каже, більше 30. Хлопчину, якого він навчав, вбило», – коментує він.

В офіційних зведеннях терористів даних про втрати зовсім немає. Ватажкі бойовиків розповідають про жертви в лавах ЗСУ, замовчуючи щодо забитого моргу в Єнакієвому і важких поранених, яких рятують місцеві лікарі.

У пабліках сепаратистів багато хто, погрожує помститися Захарченко, Басурину та іншим «командувачам» за непрофесіоналізм, брехню і вбивство недосвідчених найманців.