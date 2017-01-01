Бойовики заявили, що «націоналізували» усі українські підприємства на окупованому Донбасі
- Вчора, 23:57
-
Розсилка
Бойовики заявили, що на підприємствах з українською юрисдикцією в «ДНР» з 1 березня вводиться зовнішнє державне управлінняУкраїнські підприємства, розташовані на території самоназваних республік Донбасу, переходять під зовнішнє управління влади Донецької і Луганської народних республік.
Про це повідомляє «Інтферакс».
«На підприємствах з українською юрисдикцією в ДНР з нуля годину 1 березня вводиться зовнішнє державне управління», — заявили в так званій раді міністрів бойовиків «ДНР».
Цю інформацію підтвердили і в «ЛНР».