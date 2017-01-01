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    Бойовики заявили, що «націоналізували» усі українські підприємства на окупованому Донбасі

    • Вчора, 23:57
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    Бойовики заявили, що на підприємствах з українською юрисдикцією в «ДНР» з 1 березня вводиться зовнішнє державне управління

    Українські підприємства, розташовані на території самоназваних республік Донбасу, переходять під зовнішнє управління влади Донецької і Луганської народних республік.

    Про це повідомляє «Інтферакс».

    «На підприємствах з українською юрисдикцією в ДНР з нуля годину 1 березня вводиться зовнішнє державне управління», — заявили в так званій раді міністрів бойовиків «ДНР».

    Цю інформацію підтвердили і в «ЛНР».

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