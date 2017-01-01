Бойовики заявили, що «націоналізували» усі українські підприємства на окупованому Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики заявили, що на підприємствах з українською юрисдикцією в «ДНР» з 1 березня вводиться зовнішнє державне управління

Українські підприємства, розташовані на території самоназваних республік Донбасу, переходять під зовнішнє управління влади Донецької і Луганської народних республік.

Про це повідомляє «Інтферакс».

«На підприємствах з українською юрисдикцією в ДНР з нуля годину 1 березня вводиться зовнішнє державне управління», — заявили в так званій раді міністрів бойовиків «ДНР».

Цю інформацію підтвердили і в «ЛНР».