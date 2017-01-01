Бойовики «ДНР» знову накрили артилерією Авдіївку

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Ввечері бойовики «ДНР» почали розстріл старої частини Авдіївки

У суботу бойовики «ДНР» відновили обстріли старої частини Авдіївки та влучали у житлові будинки.

Про це ввечері 18 березня повідомив глава облуправління Нацполіції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

«О 17:20 бойовики «ДНР» почали розстріл старої частини Авдіївки. Знову влучання снарядів у житлові будинки», – зазначив він.

Аброськін додав, що з одного будинку, який постраждав від обстрілу, поліцейські евакуювали сліпого чоловіка 1929 року народження.

«Дивом залишився живий», – зазначив він.

За даними облуправління НП, снаряди бойовиків «приземлися» на вул. Лермонтова, внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

«У будинку №64 під час обстрілу перебував 87-річний місцевий мешканець. Снаряд влучив у дах, пробив стелю та вибухнув в одній з кімнат. Пенсіонер в цей час перебував у сусідній кімнаті і дивом вцілів. Співробітники поліції, які прибули на місце події, евакуювали дідуся із зруйнованого будинку до його родичів, які мешкають в районі Хімік. Також на цій вулиці пошкоджено будинок №56. Постраждалих серед містян немає», – повідомили у поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції, уточнюється інформація про інші пошкодження та постраждалих.