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    Бойовики «ДНР» знову обстріляли житлові квартали Авдіївки з танків

    • Сьогодні, 23:17
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    За повідомленням, це був уже другий поспіль такий обстріл

    У прес-центрі штабу антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на частині Донбасу повідомили, що бойовики з угруповання «ДНР» вкотре обстріляли житлові квартали міста Авдіївки, що лежить біля самої лінії фронту.

    За повідомленням, це був уже другий поспіль такий обстріл.

    «О 17.10 три танкові снаряди влучили в той самий будинок, де розташований спостережний пост української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Також у цій будівлі розташовано камеру відеоспостереження СММ ОБСЄ. Спостерігача посту евакуйовано, інформація про наслідки обстрілу встановлюється», – повідомили військові.

    ОБСЄ ДНР обстріл
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