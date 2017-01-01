Бойовики «ЛНР» і «ДНР» на три дні залишились без своїх ватажків

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Бойовики братимуть участь у сепаратистських зібраннях, які Росія організовує до третьої річниці анексії українського Криму

Так звані глави самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» найближчі три дні проведуть в окупованому Криму.

Як повідомляють російські і сепаратистські ЗМІ, там Олександр Захарченко та Ігор Плотницький братимуть участь у сепаратистських зібраннях, які Росія організовує до третьої річниці анексії українського Криму.

Зокрема, 17 березня в Левадійському палаці Ялти сепаратисти збираються створювати «інтеграційний комітет», який, за їх задумом, має сприяти «інтеграції» окупованої частини Донбасу у Росію.

Бойовики вже встигли фотографуватись, засвідчивши, що в окупований Крим вони вже прибули.