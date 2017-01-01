  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики «ЛНР» і «ДНР» на три дні залишились без своїх ватажків

    • Сьогодні, 07:56
    • Розсилка

    Бойовики братимуть участь у сепаратистських зібраннях, які Росія організовує до третьої річниці анексії українського Криму

    Так звані глави самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» найближчі три дні проведуть в окупованому Криму.

    Як повідомляють російські і сепаратистські ЗМІ, там Олександр Захарченко та Ігор Плотницький братимуть участь у сепаратистських зібраннях, які Росія організовує до третьої річниці анексії українського Криму.

    Зокрема, 17 березня в Левадійському палаці Ялти сепаратисти збираються створювати «інтеграційний комітет», який, за їх задумом, має сприяти «інтеграції» окупованої частини Донбасу у Росію.

    Бойовики вже встигли фотографуватись, засвідчивши, що в окупований Крим вони вже прибули.

    Читайте також
    Крим Росія окупанти в Криму ДНР ЛНР Плотницький Олександр Захарченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ