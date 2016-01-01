Бойовики «ЛНР» розгорнули операцію з пошуку «українських диверсантів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові експерти прогнозують можливі провокації з боку «МГБ ЛНР» з жертвами серед мирного населення, для подальшого звинувачення «українських диверсантів»

У районі Алчевськ-Перевальськ (Луганська область) бойовики знову здійснюють активні пошуки «українських диверсантів», які нібито активізувалися напередодні новорічних свят. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«У «ЛНР» в районі Алчевськ-Перевальськ бойовики знову здійснюють активні пошуки «ДРГ із співробітників МВС України», яка нібито активізувалася напередодні новорічних свят. За «даними МДБ ЛНР», «українські диверсанти» готують масштабні теракти в Алчевську і Перевальську з мінуванням під'їздів житлових будинків, установ, магазинів, розважальних закладів», - йдеться у повідомленні.

За даними групи «ІС», на піймання диверсантів кинуті значні сили місцевих структурних підрозділів «МГБ» і «військової комендатури».

«Широке поширення терористами інформації про дану «спецоперації» серед місцевих жителів змушує прогнозувати можливі провокації з боку «МГБ ЛНР» з жертвами серед мирного населення, для подальшого звинувачення «українських диверсантів», - заявляють в групі «ІС».