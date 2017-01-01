Бойовики на Донбасі обстріляли російських військових, двоє загинули - розвідка

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Також стало відомо, що російські офіцери привласнюють собі кошти, які призначаються для особового складу

Російсько-терористичні війська продовжують нести небойові втрати в Донбасі через неузгодженість дій. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Особовий склад інженерного підрозділу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК під час встановлення мінних загороджень у «сірій» зоні був обстріляний з передових позицій полку. У результаті «дружнього» вогню два військовослужбовці вбито, три поранено.

Крім того, повідомляється, що російські офіцери привласнюють собі кошти, які призначаються для особового складу за виконання бойових завдань. «Виявлені чисельні факти зловживання службовим становищем російськими офіцерами. Командири підрозділів 4 (Алчевськ), 5 (Макіївка), 7 (Брянка) окремих мотострілецьких бригад та 6 (Кадіївка), 11 (Донецьк) окремих мотострілецьких полків здійснюють безпідставне нарахування коштів особовому складу за виконання бойових завдань, які у подальшому привласнюють. Левова частка отриманого «прибутку» передається командуванню з’єднань і частин», - йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка повідомляла, що російські військові продають цивільним особам велику кількість зброї та боєприпасів.