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    Бойовики на Донбасі знизили активність: сім обстрілів протягом доби

    • Сьогодні, 20:01
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    З початку доби двоє українських воїнів зазнали поранень

    Проросійські бойовики у понеділок здійснили 7 обстрілів позицій Збройних Сил України, інтенсивність вогню, у порівнянні з попередніми днями, зменшились.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «Приморський напрямок. Зранку бойовики обстріляли наші позиції біля Водяного та Гнутового зі стрілецької зброї. В районі Новотроїцького били з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Там же по українських захисниках вів вогонь ворожий снайпер», - сказано у повідомленні.

    Водночас на Донецькому напрямку, неподалік Кам'янки, бойовики обстріляли воїнів сил АТО з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    На Луганському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів здійснювали обстріли опорних пунктів ЗС України біля Новозванівки та Новоолександрівки

    «З початку доби двоє українських воїнів зазнали поранень. Підрозділи сил АТО контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч», - сказано у прес-центрі АТО.

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