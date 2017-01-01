Бойовики на Донбасі знизили активність: сім обстрілів протягом доби

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З початку доби двоє українських воїнів зазнали поранень

Проросійські бойовики у понеділок здійснили 7 обстрілів позицій Збройних Сил України, інтенсивність вогню, у порівнянні з попередніми днями, зменшились.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Приморський напрямок. Зранку бойовики обстріляли наші позиції біля Водяного та Гнутового зі стрілецької зброї. В районі Новотроїцького били з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Там же по українських захисниках вів вогонь ворожий снайпер», - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку, неподалік Кам'янки, бойовики обстріляли воїнів сил АТО з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів здійснювали обстріли опорних пунктів ЗС України біля Новозванівки та Новоолександрівки

«З початку доби двоє українських воїнів зазнали поранень. Підрозділи сил АТО контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч», - сказано у прес-центрі АТО.