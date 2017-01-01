Бойовики на Луганщині вбили українського військового
- Сьогодні, 10:24
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Фото з відкритих джерел
Противник п’ять разів використовував гранатомети всіх типів і стрілецьку зброю у напрямку Станиці Луганської і села Валуйське
Через обстріли бойовиків поблизу села Троїцьке Попаснянського району, що на Луганщині, 29 березня ввечері загинув український військовий, ще троє зазнали поранень.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба Луганської обласної держадміністрації.
Зазначається, що терористи вели вогонь із 152-міліметрових гармат, танків, мінометів калібру 120 мм і протитанкових гранатометів.
Також, за даними ОДА, бойовики шість разів стріляли у напрямку сіл Катеринівка, Калиново-Попасна, Троїцьке та Новоолександрівка . Тут вони використовували гармати 152 мм і 122 мм, 120-міліметрові міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Окрім того, кажуть в адміністрації, по укріпленнях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району чотири рази застосовувалися 120-мм міномети, БМП, протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети. Також противник п’ять разів використовував гранатомети всіх типів і стрілецьку зброю у напрямку Станиці Луганської і села Валуйське.
Як повідомлялося, 29 березня внаслідок бойових дій неподалік Луганського від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад. Ще один військовослужбовець ЗСУ від осколкового поранення міною калібру 120 мм загинув в районі населеного пункту Попасна.