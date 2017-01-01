Бойовики накрили мінометним вогнем Мар'їнку

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Ситуація в зоні АТО загострюється

Увечері в середу, 26 квітня, бойовики обстріляли Мар'їнку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

«Під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар'їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. На даному напрямку підрозділу російсько-окупаційних військ застосовували міномети калібру 82-мм, озброєння БМП і гранатомети», - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.