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    Бойовики накрили мінометним вогнем Мар'їнку

    • Сьогодні, 03:42
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    Ситуація в зоні АТО загострюється

    Увечері в середу, 26 квітня, бойовики обстріляли Мар'їнку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

    «Під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар'їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. На даному напрямку підрозділу російсько-окупаційних військ застосовували міномети калібру 82-мм, озброєння БМП і гранатомети», - йдеться в повідомленні.

    Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

    АТО
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