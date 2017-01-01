Бойовики намагаються витіснити Ірину Геращенко з переговорів у Мінську, - ЗМІ
- Сьогодні, 21:57
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Представники бойовиків незадоволені заявами Геращенко щодо процесу звільнення заручників
Бойовики самоназваних «ДНР» та «ЛНР» намагаються витіснити з переговорного процесу щодо врегулювання ситуації учасницю гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірину Геращенко.
Цю інформацію Громадському підтвердили джерела на перемовинах в Мінську.
За словами співрозмовника, представники бойовиків незадоволені заявами Геращенко щодо процесу звільнення заручників.
Раніше вона неодноразово повідомляла, що бойовики блокують процес обміну.