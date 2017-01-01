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    Бойовики обстрілами пошкодили 10 будинків у Мар'їнці та Красногорівці

    • Сьогодні, 18:18
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    Зараз вулиці обходять поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу та виявляють сім'ї, яким потрібна допомога

    У Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиків у Мар'їнці і Красногорівці пошкоджено 10 житлових будинків.

    Про це в п'ятницю повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

    «Вчора ввечері прифронтові міста знову потрапили під удар терористів. Зараз на місцях обстрілу працює слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції», - сказано в повідомленні.

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    Бойовики обстрілами пошкодили 10 будинків у Мар'їнці та Красногорівці
    Бойовики обстрілами пошкодили 10 будинків у Мар'їнці та Красногорівці
    Бойовики обстрілами пошкодили 10 будинків у Мар'їнці та Красногорівці
    Бойовики обстрілами пошкодили 10 будинків у Мар'їнці та Красногорівці
    Бойовики обстрілами пошкодили 10 будинків у Мар'їнці та Красногорівці

    Правоохоронці відзначили, що в результаті обстрілу пробито дахи, зруйновано стіни, розбито вікна, загалом постраждали більш як 10 будинків. Зараз вулиці обходять поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу, виявляють сім'ї, яким потрібна допомога. Вже задокументовано руйнування в Красногорівці по вул. 8 Березня, 1а і 16, по вул. Лермонтова, 2а.

    Група поліції продовжує об'їжджати постраждалі райони, інформація про руйнування і потерпілих уточнюється, констатували правоохоронці.

     

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