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    Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка»: поранено військового

    • Сьогодні, 23:32
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    Обстріли тривали з 21:20 до 21:52 3 березня

    Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» Донецької області, що розташований поблизу лінії розмежування. Внаслідок обстрілу дістав поранень середньої важкості військовослужбовець Краматорського прикордонного загону.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на прес-службу Краматорського прикордонного загону.

    Обстріли тривали з 21:20 до 21:52 3 березня.

    «Сьогодні з 21.20 до 21.52 з боку населеного пункту Олександрівка бойовиками незаконних збройних формувань проведено обстріл контрольного посту «Мар`їнка» зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм. Під час обстрілу зазнав поранення середньої важкості військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який ніс службу на КрП», - йдеться в повідомленні.

    АТО обстріл
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