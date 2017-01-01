Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка»: поранено військового

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Обстріли тривали з 21:20 до 21:52 3 березня

Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» Донецької області, що розташований поблизу лінії розмежування. Внаслідок обстрілу дістав поранень середньої важкості військовослужбовець Краматорського прикордонного загону.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на прес-службу Краматорського прикордонного загону.

Обстріли тривали з 21:20 до 21:52 3 березня.

«Сьогодні з 21.20 до 21.52 з боку населеного пункту Олександрівка бойовиками незаконних збройних формувань проведено обстріл контрольного посту «Мар`їнка» зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм. Під час обстрілу зазнав поранення середньої важкості військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який ніс службу на КрП», - йдеться в повідомленні.