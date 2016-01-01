Бойовики обстріляли Новозванівку і накрили вогнем Авдіївку

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На Донецькому напрямку зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі

Минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

«На Маріупольському напрямку, з артилерії, окупанти обстрілювали Лебединське, а з мінометів вели вогонь по Красногорівці, Новотроїцькому, Широкиному, Тарамчуку, Березовому та Лебединському. З гранатометів різних систем — по Талаківці, а по Березовому та Новотроїцькому — з гранатометів і озброєння БМП», — зазначили у прес-центрі АТО.

«На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів — по Новозванівці, Станиці Луганській та Новоолександрівці. Також з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Сизе. По Станиці Луганькій вогонь вів снайпер»,— додали в штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — по Авдіївці і знову ж по Луганському.