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    Бойовики обстріляли позиції сил АТО 28 разів

    • Сьогодні, 23:33
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    <p>ЗСУ дотримуються досягнутих домовленостей стосовно дотримання режиму припинення вогню</p>

    ЗСУ дотримуються досягнутих домовленостей стосовно дотримання режиму припинення вогню

    Один український військовослужбовець отримав поранення

    Протягом суботи представники ОРДЛО 28 разів обстрілювати позиції сил АТО з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, в результаті провокаційного вогню бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення.

    Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 24 грудня. 

    «Починаючи з 00:00 24 грудня Збройні Сили України суворо дотримуються досягнутих домовленостей стосовно дотримання режиму припинення вогню... Зважаючи на зазначене та у разі продовження провокаційних обстрілів позицій наших військ ЗСУ будуть вимушені адекватно реагувати для запобігання втрат серед особового складу», - заявили у штабі. 

    Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

    За даними українській сторони СЦКК, станом на ранок суботи режим припинення вогню  дотримувався, однак згодом у штабі АТО повідомили, що бойовики здійснили 5 провокаційних обстрілів позицій сил ЗСУ. 

    23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів.

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