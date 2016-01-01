Бойовики обстріляли позиції сил АТО 28 разів

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ЗСУ дотримуються досягнутих домовленостей стосовно дотримання режиму припинення вогню

Один український військовослужбовець отримав поранення

Протягом суботи представники ОРДЛО 28 разів обстрілювати позиції сил АТО з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, в результаті провокаційного вогню бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 24 грудня.

«Починаючи з 00:00 24 грудня Збройні Сили України суворо дотримуються досягнутих домовленостей стосовно дотримання режиму припинення вогню... Зважаючи на зазначене та у разі продовження провокаційних обстрілів позицій наших військ ЗСУ будуть вимушені адекватно реагувати для запобігання втрат серед особового складу», - заявили у штабі.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

За даними українській сторони СЦКК, станом на ранок суботи режим припинення вогню дотримувався, однак згодом у штабі АТО повідомили, що бойовики здійснили 5 провокаційних обстрілів позицій сил ЗСУ.

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів.