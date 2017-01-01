Бойовики обстріляли район міської лікарні у Красногорівці, є поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: В'ячеслав Аброськін м. Красногорівка

Сьогодні в прифронтових школах Мар`їнки та Красногоровки діти вшановували пам'ять ветеранів війни

У Красногорівці бойовики обстріляли район міської лікарні, є поранені. Про це у Facebook написав голова управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає «Главком».

« Красногорівка. Щойно бойовики обстріляли район міської лікарні, розбиті декілька вікон будівлі. Також пошкодження зазнав нежитловий приватний будинок на вул. Грушевського. Під час обстрілу отримала осколкове порання місцева жителька, 1960 р.н. Наразі госпіталізована до лікарні», - пише Аброськін.

Крім того, голова управління Нацполіції в Донецькій написав, що наразі в прифронтових школах Мар`їнки та Красногоровки діти вшановують пам'ять ветеранів війни.

Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхньоторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.