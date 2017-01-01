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    Бойовики обстріляли Широкине і Красногорівку з БМП: поранено двох українських військових

    • Сьогодні, 06:31
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    Загалом за добу зафіксовано 59 обстрілів

    За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 59 разів обстріляли позиції українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

    За минулу добу на Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно позиції в районі Красногорівки та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Лебединське, Водяне. По Широкиному та Красногорівці вогонь вели БМП противника.

    На Донецькому напрямку — з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Зайцеве, Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке. По українських позиціях в районі Луганського вогонь вів снайпер.

    Загалом за добу зафіксовано 59 обстрілів.

    Двоє українських військових поранені.

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