Бойовики обстріляли спостережну групу з українськими і російськими представниками

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Фото: ВВС Наслідки АТО на Донбасі

У штабі АТО розповіли, що бойовики звинувачують Україну у застосуванні танків

Незаконні збройні формування тимчасово окупованої території Донецької області обстріляли спостережну групу Спільного центру з координації та контролю за припиненням вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), у складі якої були представники української та російської сторін, у Безіменному. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає «Главком».

«З метою дискредитації уряду України, здійснення провокації по відношенню до військовослужбовців Збройних сил України, вчора, 4 травня, близько 18-ї години НЗФ ОРДО здійснили обстріл по населеному пункту Безіменне. Під обстріл потрапили як військовослужбовці Збройних сил України, які перебували у складі спостережної групи СЦКК, так і представники російської сторони СЦКК», – додали у штабі АТО.

При цьому, за даними відомства, бойовики звинувачують ЗСУ у застосуванні танків, не маючи при цьому жодних фото- та відеодоказів.

У відомстві впевнені, що такими діями НЗФ ОРДЛО «заганяють самі себе в глухий кут та підтверджують той факт, що саме вони порушують взяті на себе Мінські зобов’язання стосовно застосування та відведення забороненого озброєння».