  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики обстріляли спостережну групу з українськими і російськими представниками

    • Сьогодні, 11:42
    • Розсилка
    Наслідки АТО на Донбасі
    Фото: ВВС
    Наслідки АТО на Донбасі

    У штабі АТО розповіли, що бойовики звинувачують Україну у застосуванні танків

    Незаконні збройні формування тимчасово окупованої території Донецької області обстріляли спостережну групу Спільного центру з координації та контролю за припиненням вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), у складі якої були представники української та російської сторін, у Безіменному. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає «Главком».

    «З метою дискредитації уряду України, здійснення провокації по відношенню до військовослужбовців Збройних сил України, вчора, 4 травня, близько 18-ї години НЗФ ОРДО здійснили обстріл по населеному пункту Безіменне. Під обстріл потрапили як військовослужбовці Збройних сил України, які перебували у складі спостережної групи СЦКК, так і представники російської сторони СЦКК», – додали у штабі АТО.

    При цьому, за даними відомства, бойовики звинувачують ЗСУ у застосуванні танків, не маючи при цьому жодних фото- та відеодоказів.

    У відомстві впевнені, що такими діями НЗФ ОРДЛО «заганяють самі себе в глухий кут та підтверджують той факт, що саме вони порушують взяті на себе Мінські зобов’язання стосовно застосування та відведення забороненого озброєння».

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл СЦКК Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ