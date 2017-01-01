Бойовики обстріляли воїнів АТО під Красногорівкою з БМП і зенітних установок

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Бойовики обстрілюють позиції сил АТО з зенітної установки

На приморському напрямку зафіксовано найбільше фактів застосування бойовиками зброї проти українських захисників

Впродовж сьогоднішнього дня обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ на Донбасі продовжились, але їхня інтенсивність відносно зменшилась.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

На приморському напрямку зафіксовано найбільше фактів застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти українських захисників. «Зранку вони вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по укріплення ЗС України в районі Широкиного, Гнутового, Водяного. По наших позиціях біля Мар'їнки противник здійснив обстріл з 82-мм мінометів. Неподалік Новотроїцького українських воїнів обстрілював ворожий снайпер. А по воїнах сил АТО, котрі обороняють Красногорівку, бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП й зенітної установки», - інформує прес-центр.

«Донецький напрямок. Обстрілявши зранку з БМП та великокаліберних кулеметів один з наших опорних пунктів біля Луганського, що на Світлодарській дузі, бандформування дещо знизили свою вогневу активність. Вдень вони лише один раз застосовували зброю проти підрозділів сил АТО. Це відбулось в районі селища Зайцеве. Противник використовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», - повідомляють у штабі АТО.

На лінії розмежування на луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ впродовж дня лише один раз порушили «тишу». «Один з наших опорних пунктів в районі Кримського противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів», - повідомляє прес-центр.

За даними штабу АТО, з початку доби один український воїн зазнав поранень.