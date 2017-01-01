Бойовики обстріляли з «Градів» кладовище у Попасній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: поліція Луганської області Обстріл кладовища в Попасній

У результаті обстрілу кладовища у Попасній зруйновано та пошкоджено 21 поховання

Бойовики сьогодні обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» кладовище в Попасній Луганської області

Про це повідомляє поліція Луганської області.

У результаті обстрілу повністю зруйновано 21 поховання. Наслідки цього обстрілу могли бути більш трагічними адже цвинтар знаходиться поруч з приватним сектором населеного пункту.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 258 КК України «Терористичний акт».