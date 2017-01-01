Бойовики обстріляли з «Градів» кладовище у Попасній
- Сьогодні, 21:58
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Фото: поліція Луганської області
Обстріл кладовища в Попасній
У результаті обстрілу кладовища у Попасній зруйновано та пошкоджено 21 поховання
Бойовики сьогодні обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» кладовище в Попасній Луганської області
Про це повідомляє поліція Луганської області.
У результаті обстрілу повністю зруйновано 21 поховання. Наслідки цього обстрілу могли бути більш трагічними адже цвинтар знаходиться поруч з приватним сектором населеного пункту.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 258 КК України «Терористичний акт».