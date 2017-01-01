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    Бойовики обстріляли з «Градів» кладовище у Попасній

    • Сьогодні, 21:58
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    Обстріл кладовища в Попасній
    Фото: поліція Луганської області
    Обстріл кладовища в Попасній

    У результаті обстрілу кладовища у Попасній зруйновано та пошкоджено 21 поховання

    Бойовики сьогодні обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» кладовище в Попасній Луганської області

    Про це повідомляє поліція Луганської області.

    У результаті обстрілу повністю зруйновано 21 поховання. Наслідки цього обстрілу могли бути більш трагічними адже цвинтар знаходиться поруч з приватним сектором населеного пункту.

    За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 258 КК України «Терористичний акт».

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