Бойовики обстріляли з мінометів Попасну: пошкоджено будинки місцевих мешканців
- Сьогодні, 15:03
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Під обстріл з мінометів потрапили три вулиці міста
Внаслідок обстрілу міста Попасна на Луганщині пошкоджені будинки мирних мешканців. Як повідомляє прес-служба поліції області, протягом доби 7 травня бойовики з мінометів обстрілювали Попасну та прилеглі території.
Під обстріл з мінометів потрапили три вулиці міста.
Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна в будинку по вул. Грушевського. На вул. Першотравнева внаслідок розриву міни пошкоджено вікна будинку, господарчу будівлю, автомобіль та лінію електропередачі. Також пошкоджено вікна у будинку технічної контори станції Попасна Донецької залізниці по вул. Ватутіна.
Інформація про постраждалих серед мирних мешканців не надходила.