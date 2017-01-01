Бойовики обстрілювали авдіївську промзону протягом 8 годин
- Сьогодні, 14:21
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Вогонь в зоні АТО здебільшого ведеться в темну пору доби
На донецькому напрямку, як і раніше, основні бойові дії велися вчора в авдіївській промзоні та на її флангах. З перервами там ворожі обстріли тривали близько 8 годин.
Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Противник повернувся там (на донецькому напрямку – ред.) до так званого турбуючого вогню»,- заявив О.Мотузяник.
За його словами здебільшого вогонь ведеться в темну пору доби.
«На донецькому напрямку, як і раніше, основні бойові дії велися вчора в авдіївській промзоні та на її флангах. З перервами там ворожі обстріли тривали близько 8 годин. Противник активно застосовував міномети, при цьому випустив по нашим позиціям кілька десятків боєприпасів», - повідомив О.Мотузяник.
За його словами, українські війська відкривали вогонь у відповідь.
«На інших рубежах донецького напрямку вчора ворог також порушував режим припинення вогню, перш за все мова йде про Світлодарську дугу, горлівський периметр і Донецький аеропорт»,- уточнив О.Мотузяник.
За його даними, всього вчора відбулося 23 ворожі обстріли, 6 з яких із застосуванням мінометів.