Бойовики обстрілювали авдіївську промзону протягом 8 годин

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На донецькому напрямку основні бойові дії тривають в авдіївській промзоні

Вогонь в зоні АТО здебільшого ведеться в темну пору доби

На донецькому напрямку, як і раніше, основні бойові дії велися вчора в авдіївській промзоні та на її флангах. З перервами там ворожі обстріли тривали близько 8 годин.

Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Противник повернувся там (на донецькому напрямку – ред.) до так званого турбуючого вогню»,- заявив О.Мотузяник.

За його словами здебільшого вогонь ведеться в темну пору доби.

«На донецькому напрямку, як і раніше, основні бойові дії велися вчора в авдіївській промзоні та на її флангах. З перервами там ворожі обстріли тривали близько 8 годин. Противник активно застосовував міномети, при цьому випустив по нашим позиціям кілька десятків боєприпасів», - повідомив О.Мотузяник.

За його словами, українські війська відкривали вогонь у відповідь.

«На інших рубежах донецького напрямку вчора ворог також порушував режим припинення вогню, перш за все мова йде про Світлодарську дугу, горлівський периметр і Донецький аеропорт»,- уточнив О.Мотузяник.

За його даними, всього вчора відбулося 23 ворожі обстріли, 6 з яких із застосуванням мінометів.