Бойовики пообіцяли дотримуватись режиму тиші для ремонту на Донецькій фільтрувальній станції

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Якщо протягом дня обстріли не відновляться, то до кінця дня фільтрувальна станція запрацює

В результаті домовленості про режим тиші сьогодні планується проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.

Про це повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко.

«Планується проведення робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Лінії електропередач відремонтовані, є світло. Є домовленість режиму тиші, і зараз розпочинаються роботи. Якщо не буде відкрито вогонь, то ДФС буде запущено, і місто і населені пункти, які вона забезпечує водою, отримає водопостачання», – повідомив він.

Жмурко зазначив, що якщо протягом дня обстріли не відновляться, то до кінця дня фільтрувальна станція запрацює.

«До кінця світлого часу доби (запрацює станція. – Ред.), робочого дня. Але для цього потрібно, аби не було обстрілів і можна було забезпечити безпеку ремонтній бригаді», – додав він.