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    Бойовики протягом дня 46 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

    • Сьогодні, 18:16
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    Терористи застосували танк для обстрілу Авдіївки

     З початку доби бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

    «Російсько—терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та з початком доби здійснили 46 обстрілів сил АТО», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, на донецькому напрямку під вогнем мінометів, гранатометів та стрілецької зброї опинились захисники Авдіївки, Троїцького та Луганського. Окрім того по Авдіївці бив танк та вели вогонь снайпери. Опорні пункти в районі Пісків обстрілювались з БМП, а поруч Камянки, Троїцького та шахти Бутівка — з мінометів калібру 120 мм.

    На маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано під Широкіним та Водяним, де ворог використав кулемети, БМП та зенітні установки. По позиціям в районі Гнутового зафіксовано вогонь з СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар’їнкою — з великокаліберних кулеметів.

    Натомість, на луганському напрямку в районі Новозванівки велись обстріли з гранатометів різних систем.

     

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