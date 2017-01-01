Бойовики руху Талібан напали на базу афганських військовослужбовців
- Сьогодні, 10:12
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Фото: Znaj.ua
Бойовики руху Талібан.
Загинуло щонайменше 140 осіб
Внаслідок нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб, передає на Reuters.
«Один чиновник в місті Мазарі-Шаріф, де стався напад, в суботу заявив, що загинули щонайменше 140 солдатів і безліч поранених», — йдеться в повідомленні.
Влада не виключає, що кількість загиблих може зрости, повідомляється про безліч поранених.
Нагадаємо, бойовики руху Талібан напали на базу афганських військовослужбовців в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану.