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Фото: Znaj.ua Бойовики руху Талібан.

Загинуло щонайменше 140 осіб

Внаслідок нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб, передає на Reuters.

«Один чиновник в місті Мазарі-Шаріф, де стався напад, в суботу заявив, що загинули щонайменше 140 солдатів і безліч поранених», — йдеться в повідомленні.

Влада не виключає, що кількість загиблих може зрости, повідомляється про безліч поранених.

Нагадаємо, бойовики руху Талібан напали на базу афганських військовослужбовців в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану.