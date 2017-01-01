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    Бойовики руху Талібан напали на базу афганських військовослужбовців

    • Сьогодні, 10:12
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    Бойовики руху Талібан.
    Фото: Znaj.ua
    Бойовики руху Талібан.

    Загинуло щонайменше 140 осіб

    Внаслідок нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб, передає  на Reuters.

     «Один чиновник в місті Мазарі-Шаріф, де стався напад, в суботу заявив, що загинули щонайменше 140 солдатів і безліч поранених», — йдеться в повідомленні.

    Влада не виключає, що кількість загиблих може зрости, повідомляється про безліч поранених.

    Нагадаємо,  бойовики руху Талібан напали на базу афганських військовослужбовців в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану.

    бойовики на Донбасі війна Афганістан
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