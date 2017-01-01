Бойовики вчора обстрілювали Авдіївку 12 годин, випустивши 135 мін

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Одного українського військового поранено за добу в зоні АТО

Авдіївка та околиці міста залишаються епіцентром обстрілів бойовики, які вчора гатили тут з 6-ї ранку до 23:00.

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Донецький напрямок. Авдіївка та околиці міста залишаються епіцентром найінтенсивніших обстрілів з боку противника. Вчора обстріли тут розпочалися о 6-й ранку і продовжилися з перервами до 11-ї вечора. На цих рубежах ворог вів вогонь майже 12 годин. Було застосовано міномети різних калібрів, танки та легке озброєння. Загалом минулої доби по Авідіївці ворог випустив 135 мін різного калібру та 50 танкових снарядів», – сказав Лисенко.

Також він повідомив, що протягом минулої доби одного українського військового було поранено. Внаслідок активних бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув.