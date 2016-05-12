Бойовики відкривали вогонь 60 разів за добу
- Сьогодні, 08:24
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Розсилка
На Донбасі терористи стріляли по всій лінії фронту, використовуючи 122-міліметрову артилерію, гранатомети, міномети
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.
На Маріупольському напрямку противник обстріляв з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП противника. По Красногорівці – снайпер.
На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська зі 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському. З мінометів – по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому – БМП», - йдеться у повідомленні. На Луганському – зі 152 міліметрової артилерії – Новозванівку. А з мінометів окупанти обстрілювали Новозванівку, Новотошківку. «З протитанкових ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Оріхове і Лобачеве. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер. Загалом відбулося 60 обстрілів, - повідомили у прес-центрі.
Минулої доби троє наших військовослужбовців поранено, один – загинув.