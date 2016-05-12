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Бойовики влучили у житловий район - полковник Мотузяник

За добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень. У Залізному Торецької міськради бойовики ДНР влучили у житловий район

Про це повідомив полковник Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України з питань АТО, під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Бойові дії минулої доби у зоні АТО велися по усьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. У Зайцевому та Авдіївці відбулася серія довготривалих перестрілок між силами АТО та бойовиками. «На Світлодарській дузі - як на передовій, так і в ближньому тилу, а також під Горлівкою, в Авдіївці та околицях, бойовики застосовували важке озброєння.

На ділянці фронту Луганське – Авдіївці також неспокійно», - зазначив речник МОУ з питань АТО. Усього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 18 обстрілів з боку бойовиків, третина – з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень.



На Луганському напрямку бойовики різко збільшили кількість та потужність обстрілів з важкого озброєння. Вони застосовували міномети та гармати на Бахмутській трасі та у Новозванівці. По українських позиціях випустили понад 130 мін та снарядів. 3/4 обстрілів припали на Кримське. Члени бандформувань стріляли з щонайменше однієї 120-мм мінометної та однієї 152-мм артилерійської батареї. Найбільше обстрілів було у Попаснянському районі. «Також противник порушив режим тиші у Станиці Луганській та Лобачевому», - додав полковник Мотузяник. Усього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 12 обстрілів з боку бойовиків, зокрема половина – з важкого озброєння.



На Маріупольському напрямку бойовики порушують режим тиші і вдень, і вночі. «Ввечері у Мар’їнці та сусідньому селі Славне зафіксували кілька потужних мінометних обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Основні бойові дії ведуться на ділянці фронту Павлопіль – Широкине», - розповів полковник Олександр Мотузяник. Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку бойовики здійснили 30 обстрілів, 5– з важкого озброєння.

