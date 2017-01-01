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    Бойовики вщент знищили житловий будинок у Водяному

    • Сьогодні, 03:48
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    Зруйнований будинок у Водяному, архівне фото
    Зруйнований будинок у Водяному, архівне фото

    Наразі пенсіонери тимчасово проживають у сусідів

    Під час обстрілів селища Водяне на приморському напрямку в зоні АТО був повністю знищений будинок місцевих жителів. Зараз подружжя Катерини та Валерія Іващенків тимчасово проживають у сусідів.

    Про це «112.ua» повідомили морські піхотинці, які розміщуються в районі населеного пункту.

    «Іващенки – пенсіонери, дочка живе в Маріуполі, а син – в окупованому Криму. Валерій Дмитрович має машину, іноді допомагає українським військовим з транспортом», - розповіли морпіхи.

    За словами військових, це сталося 13 травня близько 19.00. Незаконні збройні формування стріляли з мінометів калібрів 122 і 152 мм. Тоді по селу українські військові нарахували 100 влучень.

    У Водяному залишилося близько десяти жителів, до війни там проживало більше двох тисяч людей. 

    Нагадаємо, станом на середу 17 травня на донецькому напрямку найнапруженішою ситуація залишається на південній околиці Авдіївки.

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