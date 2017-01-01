Бойовики з «Граду» обстріляли українські позиції біля Водяного: 15 військових поранено

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Російсько-окупаційні війська не зважаючи на домовленості про припинення вогню, продовжують обстріли на всіх напрямках

Загалом зафіксовано 116 обстрілів. П’ятнадцять наших військових поранено, семеро травмовано, один – загинув. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 «Град» вони вели вогонь у напрямку наших позицій в районі Водяного. Танк – в районі Гнутового, а з мінометів обстріляли Красногорівку, Ноотроїцьке, Водяне та знову ж Гнутове. З гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар’їнку, Талаківку. По Широкиному, Лебединському, та Мар’їнці – снайпер. По Новогригорівці та Гнутовому – БМП противника.

На Луганському напрямку під обстріли зі 152 міліметрової артилерії потрапили Новозванівка та Лисичанськ. З мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Новоолександрівку, Новотошківське Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове.

На Донецькому напрямку – танк, 120 та 82 міліметрові міномети – по Авдіївці, Новолуганському, Зайцевому, Пісках та шахті Бутівці. Гранатомети по Опитному, Пісках та Кам’янці. БМП по Луганському, а стрілецька зброя – по Майорську та Невельському. По Кам’янці, Новотроїцькому та Новгородському вогонь вів снайпер, а зенітні установки по Троїцькому та Авдіївці.