БПП братиме участь у виборах 30 квітня – рішення з’їзду

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З'їзд БПП

З’їзд БПП затвердив кошторис партії на 2017 рік

З’їзд партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» ухвалив рішення про участь місцевих організацій партії у позачергових виборах сільських, селищного та міського голів 30 квітня 2017 року, а також у перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року. Про це повідомила прес-служба БПП.

Також з’їзд партії затвердив рішення про обрання головою хмельницької територіальної організації партії Костянтина Чернилевського, головою черкаської територіальної організації партії Сергія Кудактіна.

З’їзд партії затвердив кошторис партії на 2017 рік. Загальна сума видатків у 2017 році становитиме 112 млн 104 тис. грн. З них 60%, або 67 млн 565 тис. грн, передбачено на діяльність місцевих організацій партії.

Як відомо, раніше Верховна Рада призначила позачергові вибори 37 голів сільських рад на 30 квітня.

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