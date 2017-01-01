Британець знайшов у радянському танку золоті злитки вартістю $2,5 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колекціонер біля «золотого» танку

Золото вилучили правоохоронці, залишивши колекціонерові розписку

Британський колекціонер Нік Мід виявив п'ять золотих злитків вартістю $2,5 млн в паливному баку радянського танка Т-54. Про це пише газета The Sun.

Сам танк на інтернет-аукціоні eBay обійшовся Міду всього в $37 тис. Однак у відсіку для пального він виявив п'ять золотих злитків на суму в 70 разів більшу, близько $2,5 млн. Чоловік настільки здивувався знахідці, що навіть викликав поліцію: правоохоронці вилучили золото, залишивши колекціонерові розписку.

«Нехай я і не одержу назад золото, зате у мене залишиться мій прекрасний танк», - зазначив британець.

Куплений британцем Т-54 належав ВС Іраку і брав участь у війні в Перській затоці 1990-1991 рр. Саме тоді машина була захоплена військами міжнародної коаліції, в яку входила Великобританія, і перевезена до Сполученого Королівства.

Колекціонер припускає, що іракські військові на початковому етапі конфлікту сховали в паливний бак золото зі сховищ Кувейту.

З 1959 по 1968 рр. СРСР поставив Багдаду близько 300 середніх танків Т-54. Ці машини брали участь в Арабо-ізраїльській війні 1973 року, в Ірано-іракській війні 1980-1988 рр, в також у війні в Затоці.

У колекції 55-річного фермера з графства Нортгемптоншир в центрі Англії не менше 150 одиниць техніки. Він заробляє тим, що дозволяє всім бажаючим їздити по полях своєї ферми на бойових машинах.