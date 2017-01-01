Британія замінить тисячі європейських законів після виходу з ЄС
- Вчора, 22:58
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Проект закону передбачає, зокрема, скасування акту Європейських співтовариств
У зв'язку з офіційним стартом процедури виходу з ЄС Brexit Велика Британія оприлюднила план, як замінити європейські закони.
Згідно з цим планом, Британія повинна замінити тисячі європейських законів, які стосуються як прав співробітників, так і охорони навколишнього середовища, повідомляє ВВС.
Міністр Девід Девіс заявив, що проект «забезпечить ясність і впевненість для бізнесу і споживачів в той день, коли ми залишимо ЄС».
Проект закону передбачає, зокрема, скасування акту Європейських співтовариств, який встановлює, що європейське право є вищим за британське, вихід Британії з-під юрисдикції Європейського суду, перехід чинного європейського законодавства у статус британського.
Нагадаємо, 29 березня прем’єр-міністр Великої Британії підписала лист про початок Brexit.