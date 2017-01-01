  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Британія замінить тисячі європейських законів після виходу з ЄС

    • Вчора, 22:58
    • Розсилка

    Проект закону передбачає, зокрема, скасування акту Європейських співтовариств

    У зв'язку з офіційним стартом процедури виходу з ЄС Brexit Велика Британія оприлюднила план, як замінити європейські закони.

    Згідно з цим планом, Британія повинна замінити тисячі європейських законів, які стосуються як прав співробітників, так і охорони навколишнього середовища, повідомляє ВВС.

    Міністр Девід Девіс заявив, що проект «забезпечить ясність і впевненість для бізнесу і споживачів в той день, коли ми залишимо ЄС».

    Проект закону передбачає, зокрема, скасування акту Європейських співтовариств, який встановлює, що європейське право є вищим за британське, вихід Британії з-під юрисдикції Європейського суду, перехід чинного європейського законодавства у статус британського.

    Нагадаємо, 29 березня прем’єр-міністр Великої Британії підписала лист про початок Brexit.

    ЄС міністр Brexit
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ