Британія замінить тисячі європейських законів після виходу з ЄС

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Проект закону передбачає, зокрема, скасування акту Європейських співтовариств

У зв'язку з офіційним стартом процедури виходу з ЄС Brexit Велика Британія оприлюднила план, як замінити європейські закони.

Згідно з цим планом, Британія повинна замінити тисячі європейських законів, які стосуються як прав співробітників, так і охорони навколишнього середовища, повідомляє ВВС.

Міністр Девід Девіс заявив, що проект «забезпечить ясність і впевненість для бізнесу і споживачів в той день, коли ми залишимо ЄС».

Проект закону передбачає, зокрема, скасування акту Європейських співтовариств, який встановлює, що європейське право є вищим за британське, вихід Британії з-під юрисдикції Європейського суду, перехід чинного європейського законодавства у статус британського.

Нагадаємо, 29 березня прем’єр-міністр Великої Британії підписала лист про початок Brexit.