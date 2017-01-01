Британська контррозвідка набирає на роботу російськомовних людей

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«Ваше знання російської мови може відкрити для вас захоплюючу кар'єру в розвідці», - йдеться в оголошенні

Центр урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) і служба контррозвідки МІ5 набирають на роботу людей зі знанням російської мови і Росії як країни. Інформація про вакансії розміщена на сайті GCHQ.

«Ваше знання російської мови може відкрити для вас захоплюючу кар'єру в розвідці. Вступивши в ряди MI5 або GCHQ, ви можете зіграти ключову роль у справі захисту Сполученого Королівства», - йдеться в оголошенні.

Спецслужба також зазначає, що шукає лінгвістів на роль, «яка виходить далеко за межі перекладу і розшифровок».

«Робота вимагає знань про культуру, історію, політику та ідеологію, щоб повністю розуміти початкову ідею. Якщо ви здатні на це, ви можете дозволити MI5 і ЦПС зробити правильний вибір, щоб забезпечити національну безпеку», - зазначається в оголошенні.

Спецслужби обіцяють зарплату до 30,5 тисяч фунтів стерлінгів ($38 тисяч) на рік.

В оголошенні також зазначається, що МІ5 відповідає за внутрішню безпеку Британії, а робота лінгвістів сприяє виявленню і протидії загроз з боку тероризму і шпигунів.

GCHQ спеціалізується на зборі даних зовнішньої розвідки, які лінгвісти переводять і аналізують, щоб захистити Британію від таких загроз як тероризм, хакери, шпигунство, організована злочинність.

Джерело: Європейська правда