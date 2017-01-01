Британських військових в Естонії попередили про російські секс-пастки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розміщення в регіоні 4 тис. військовослужбовців НАТО надасть Москві привабливий шанс створити хибне враження західної агресії шляхом поширення фейковий новин в прокремлівських ЗМІ.

Сотні британських військовослужбовців стануть мішенями для атак Росії, після того, як вони будуть дислоковані в Естонію в найближчі тижні, попередив глава розвідки цієї балтійської держави. Мета - дискредитувати місію НАТО щодо зміцнення східного флангу союзників, пише британська газета The Times.

Як заявив Микк Марран, глава Департаменту інформації Естонії (зовнішня розвідка. - Ред.), спецслужба очікує, що «протилежна сторона організовує секс-пастки, спровоковані бійки в пабах (з метою виставити британських військовослужбовців хуліганами) і підривні зусилля по злому аккаунтів в соціальних мережах, щоб знайти інформацію для шантажу».

Багатонаціональні батальйони, які будуть розподілені в трьох країнах Балтії та в Польщі з наступного місяця, покликані «утримати Росію від вторгнення на територію НАТО в стилі Криму», йдеться в статті.

За словами Марран, розміщення в цьому регіоні 4 тис. військовослужбовців НАТО (дрібниця в порівнянні з російськими силами, зосередженими у західних кордонів Росії) «надасть Москві привабливий шанс створити хибне враження західної агресії шляхом поширення фейковий новин в прокремлівських ЗМІ».

«Йдеться про 800 молодих британських солдатів, - пояснив глава естонської спецслужби. - Ці люди будуть пересуватися між своїми базами і містами. Можливо, вони будуть заглядати в паби. Ми не можемо виключити бійки, які буду спровоковані «командою суперника», як ми це називаємо в Естонії. Або, наприклад, секс-пастки тощо».

«У хід можуть піти кібершпіонаж, кампанії по дезінформації або, наприклад, шантаж за допомогою вкрадених даних», - розповів Марран в бесіді з газетою. У Росії в цьому плані «великий набір інструментів», переконаний він.