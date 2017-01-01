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    Британський прем'єр призначила спецчиновника для боротьби з Росією

    • Сьогодні, 13:53
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    Тереза Мей
    Тереза Мей

    Бен Гаммер, міністр з секретаріату кабінету міністрів, очолив широкі заходи в уряді із захисту недоторканності британського демократичного життя

    Тереза Мей призначила міністра із захисту від підривної діяльності, оскільки визначила недоторканність наступних виборів пріоритетом у сфері національної безпеки, пише The Times.

    Так, Бен Гаммер, міністр з секретаріату кабінету міністрів, очолив широкі заходи в уряді із захисту недоторканності британського демократичного життя у зв'язку з побоюваннями, що російські кібератаки, фальшиві новини і гроші можуть дестабілізувати демократію.

    «Експерти з Центру урядового зв'язку також запропонували протестувати комп'ютерні мережі політичних партій, щоб з'ясувати, чи зможуть вони встояти перед «ворожою кіберактивністю», – йдеться в статті.

    Національний комітет з кібербезпеки запропонував партіям відправляти фахівців на технічні семінари та консультації до Центру захисту національної інфраструктури.

    «У нас безліч свідчень того, що росіяни можуть зробити це, – сказав Борис Джонсон про спроби вплинути на вибори. – І немає сумнівів, що вони використовували найрізноманітніші брудні трюки. Заважали роботі французьких телестанцій... Ви бачили, що сталося у США, де вони – тут немає жодних питань – взяли участь у зломі Національного комітету Демократичної партії. Ви бачили, що сталося в Чорногорії, де була спроба державного перевороту – в європейській країні – і, можливо, навіть замах на вбивство глави держави. Тепер дуже мало сумнівів у тому, що за всіма цими речами стоять росіяни. Мовчу вже про те, що вони зробили в Україні».

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