Брюссель вимагає від України скасувати е-декларування громадських активістів

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Зміни до закону про електронне декларування є кроком назад – Ган

Європейський комісар з питань політики сусідства зробив заяву Йоганес Ган заявив про неприпустимість норми, за якою антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

Таке повідомлення оприлюднене на twitter-аккаунті комісара за підсумками його переговорів з віце-прем’єром Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Варто зауважити, що заява комісара звучить у формі вимоги, а не прохання до української влади.

«Е-декларації мають на меті боротьбу з корупцією у публічній адміністрації - а не протидію роботі громадянського суспільства. Зміни до закону про електронне декларування (ухвалені ВР 23 березня - ред) є кроком назад (у цій боротьбі), а не кроком вперед, і мають бути переглянуті», - йдеться в заяві комісара.

Раніше з протестами щодо схваленого Києвом законодавства публічно виступили представники Великої Британії, США та Канади. Як повідомлялось, зміни до е-декларування були ухвалені депутатами попри те, що вони раніше вже викликали обурення ЄС.

Одна з підстав для критики – те, що ці зміни суттєво ускладнюють роботу антикорупційних активістів, примушуючи інші організації відмовлятися від співпраці з ними.

Джерело: Європейська правда