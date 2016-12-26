Будівництво Керченського мосту може спровокувати екологічну катастрофу – прокуратура



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Масштабні роботи можуть перетворити Азовське море на Чорноморську затоку

Будівництво Росією моста через Керченську протоку може призвести до екологічної катастрофи. Про це йдеться в повідомленні прокуратури АР Крим.

Повідомляється, що прокуратура розслідує порушення правил екологічної безпеки під час будівництва транспортного переходу до окупованого півострова Крим через Керченську протоку, яке призвело до тяжких наслідків для навколишнього середовища. «За наданою прокуратурі інформацією фахівців, масштабні роботи можуть перетворити Азовське море на Чорноморську затоку. Різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, в тому числі, дельфінів, які занесені в Червону книгу. Отже, будівництво моста в протоці призведе до регіональної екологічної катастрофи», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що об'єкт несе серйозну небезпеку екології Чорного та Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення. Крім цього, зведення мосту вплине на погіршення транспортних умов протоки. «За інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовні збитки, завдані навколишньому середовищу Чорного і Азовських морів при будівництві Керченського мосту, при необхідності кріплення морських берегів, складуть не менше 10 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше екологи заявляли про загрозу техногенної катастрофи в окупованому Криму.