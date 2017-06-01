Charlie Hebdo намалював зустріч Макрона та Путіна
- Сьогодні, 14:26
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На малюнку французького лідера зображено собакою
Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo випустив карикатуру про нещодавню зустріч президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона і Володимира Путіна.
Про це повідомляє The Newspapers.
Як зазначається, на малюнку французького лідера зображено собакою, який вчепився в руку Путіна, одягненого в костюм.
«Макрон прийняв Путіна», - йдеться в підписі малюнка.
Зображений на карикатурі Путін «говорить» Макрону: «Лежати на місці».
29 травня лідери Франції та Росії провели зустріч у Парижі. Макрон заявив, що у разі ескалації конфлікту в Донбасі Франція може посилити санкції проти Росії. Також він повідомив про намір провести новий раунд переговорів у нормандському форматі.
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