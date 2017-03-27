Чеченський політик пригрозив нардепу Мосійчуку «цинковим поїздом з оркестром»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова чеченського парламенту Магомед Даудов

Даудов також нагадав про справи Клиха і Карпюка

Голова чеченського парламенту Магомед Даудов погрожував вбивством депутата Верховної Ради України Ігорю Мосійчуку. Про це Даудов написав 27 березня у своєму Instagram.

Про вбивство Даудов написав, використовуючи метафору «цинковий поїзд».

«І якщо пан Мосійчук хоче організувати «військовий похід» проти Росії і Чечні, то ми зустрінемо його з почестями». Двох «добровольців» з такої «української братви», які воювали на стороні терористів, Клыха і Карпюка, ми вже запроторили на тривалі терміни. Впевнений, знайдемо теплі місця і для Мосійчука з його дружками. Ну, а в особливих випадках, якщо вони проявлять відому «наполегливість» у нас і цинковий поїзд передбачено. Безкоштовно відправимо, з оркестром», – написав Даудов.