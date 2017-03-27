Чеченський політик пригрозив нардепу Мосійчуку «цинковим поїздом з оркестром»
- Сьогодні, 06:31
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Даудов також нагадав про справи Клиха і Карпюка
Голова чеченського парламенту Магомед Даудов погрожував вбивством депутата Верховної Ради України Ігорю Мосійчуку. Про це Даудов написав 27 березня у своєму Instagram.
Про вбивство Даудов написав, використовуючи метафору «цинковий поїзд».
«І якщо пан Мосійчук хоче організувати «військовий похід» проти Росії і Чечні, то ми зустрінемо його з почестями». Двох «добровольців» з такої «української братви», які воювали на стороні терористів, Клыха і Карпюка, ми вже запроторили на тривалі терміни. Впевнений, знайдемо теплі місця і для Мосійчука з його дружками. Ну, а в особливих випадках, якщо вони проявлять відому «наполегливість» у нас і цинковий поїзд передбачено. Безкоштовно відправимо, з оркестром», – написав Даудов.
Дорогие друзья! В то время, когда во всем мире идёт бескомпромиссная война с международным терроризмом, когда из разных уголков планеты до нас непрерывно доходят печальные новости о чудовищных акциях насилия и устрашения происходят вещи, которые на мой взгляд стоят за гранью человеческого понимания. К разряду таких, мягко говоря, странных явлений я отношу молчаливую реакцию европейских парламентариев на возмутительные по своему циничному и преступному содержанию призывы депутата украинской рады Игоря Мосийчука. Этот, с позволения сказать, политик, имея ввиду последнюю вылазку игиловских бандитов против одного из подразделений Росгвардии в Чеченской Республике, призвал власти Украины оказать политическую, а в случае необходимости и военную поддержку чеченскому "подполью". И это осмеливается говорить законодатель, который сам пришёл к власти путём кровавого госпереворота. Неужели такими депутатами "новая Украина" собирается представлять свою законодательную власть в Европарламенте ЕС!? Разумеется, мы, депутаты Парламента Чеченской Республики не можем оставить бредовое заявление депутата украинской рады Игоря Мосийчука незамеченным. Чеченский Народ, который стойко пережил немыслимые по своему масштабу потери нанесённые террористами из 53-х стран, под руководством Ахмата-Хаджи, а затем и Рамзана Кадыровых раз и навсегда искоренил это глобальное зло в своей республике. И если господин Мосийчук хочет организовать "военный поход" против России и Чечни, то мы встретим его с "почестями". Двух "добровольцев" из такой "украинской братвы", воевавших когда-то на стороне террористов, Клыха и Карпюка, мы уже упекли на длительные сроки. Уверен, найдём тёплые места и для Мосийчука с его дружками. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрен. Бесплатно отправим, с оркестром. Но для начала, чтобы охладить "воинственный" душок зарвавшегося провокатора, мы, согласно законодательству России, всё-таки обратимся в прокуратуру с просьбой о соответствующей оценке таких высказываний. Очень надеемся, что фашист Мосийчук сполна ответит за оскорбление памяти наших погибших братьев и "героизацию" безжалостных игиловских убийц.