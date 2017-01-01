Через борги припинено газопостачання однієї з найбільших в Україні ТЕЦ

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Відсутність гарячої води

Без гарячої води лишилися Оболонь, Троєщина, Райдужний та Воскресенський масиви

У вівторок, 30 травня, близько 13:00 «Київтрансгаз» повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує теплоенергією (гарячою водою і взимку опаленням) Оболонь, Троєщину, Райдужний та Воскресенський масиви. Про це повідомляє прес-служба «Київенерго».

Всього у зоні теплопостачання ТЭЦ-6 знаходиться 3 138 об'єктів, з них – 2 142 житлових будинків, 39 медичних закладів, 164 дитсадків та 670 відомств.

«Основна причина припинення газопостачання на теплоджерела Києва – накопичені державою та споживачами борги за послуги теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання). Станом на 1 травня борг столиці за теплоенергію становив майже 4,9 млрд грн. При цьому частка боргу держави складає близько 2 млрд грн, з них 1,2 млрд грн – некомпенсовані пільги та субсидії в теплопостачанні, а 0,8 млрд грн – некомпенсована різниця в тарифах за минулі роки. Водночас борг ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ для виробництва теплоенергії досяг на 1 травня 3,2 млрд грн. А борг за транспортування газу до ТЕЦ-6 перевищує 370 млн грн, 108 млн грн з яких – непрофінансовані державою пільги та субсидії», - йдеться в повідомленні «Київенерго».

Зазначається, що припинення газопостачання однієї з найбільших в Україні теплоелектроцентралей – це не лише відсутність гарячої води у клієнтів, але й серйозні ризики негативних технологічних наслідків в роботі теплоелектроцентралі в майбутньому опалювальному сезоні. Навіть 1-2 дні без газопостачання можуть спричинити збій теплогенерації на ТЕЦ-6, підкреслюють у «Київенерго».

«Київенерго» наголошує на необхідності негайно врегулювати ситуацію з відшкодуванням боргів держбюджету з фінансування пільг та субсидій та закликає всі державні органи сплатити борги за послуги теплопостачання. Також наголошуємо на гострій потребі усієї галузі теплопостачання України в дієвих невідкладних реформах», - заявляють у компанії.