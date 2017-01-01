  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Через ДТП у Києві не працюють три трамвайні маршрути

    • Сьогодні, 11:56
    • Розсилка
    На місце події направлено поліцію м.Києва, швидку медичну допомогу.
    Фото: ДТП.kiev.ua
    На місце події направлено поліцію м.Києва, швидку медичну допомогу.

    Жінку врятувати не вдалося

    У Києві тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів № 8, 22 та 29. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі КП Київпастранс.

    «З 9 год. 36 хв. тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів 8,22,29 по Харківському шосе - зупинка Гашека в напрямку ст.м.Лісова з причини травмування пішохода, який переходив трамвайні колії в непередбаченому для цього місці. На місце події направлено поліцію м.Києва, швидку медичну допомогу та відповідальні служби КП Київпастранс», - кінець цитати.

    Як повідомляв «Главком», на зупинці «бульвар Ярослава Гашека» зупинилися більше 10 трамваїв у напрямку Дарницької площі. Трамвай переїхав людину, яка перебігала колії.

    Згідно останніх даних ЗМІ – жінку врятувати не вдалося.

    ДТП ЗМІ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ