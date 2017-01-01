Через ДТП у Києві не працюють три трамвайні маршрути

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Фото: ДТП.kiev.ua На місце події направлено поліцію м.Києва, швидку медичну допомогу.

Жінку врятувати не вдалося

У Києві тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів № 8, 22 та 29. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі КП Київпастранс.

«З 9 год. 36 хв. тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів 8,22,29 по Харківському шосе - зупинка Гашека в напрямку ст.м.Лісова з причини травмування пішохода, який переходив трамвайні колії в непередбаченому для цього місці. На місце події направлено поліцію м.Києва, швидку медичну допомогу та відповідальні служби КП Київпастранс», - кінець цитати.

Як повідомляв «Главком», на зупинці «бульвар Ярослава Гашека» зупинилися більше 10 трамваїв у напрямку Дарницької площі. Трамвай переїхав людину, яка перебігала колії.

Згідно останніх даних ЗМІ – жінку врятувати не вдалося.